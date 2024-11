Liberoquotidiano.it - "Cosa eliminerei dalla mia giornata": Jannik Sinner, la confessione che spiazza

svela un po' del sé stesso in privato e racconta le sue giornate nel rispondere alle domande dei ragazzi presenti ad un evento Nike a Torino alla vigilia delle Atp Finals in programma da domenica 10 novembre. L'altoatesino ha pescato al sorteggio Medvedev, Fritz e De Minaur, riuscendo così ad evitare lo spauracchio Carlos Alcaraz, sperando di poterlo sfidare magari in finale. Quando un ragazzino gli chiedevorrebbe eliminare nella suatipo tra le tante cose che fa, la risposta dinte: “Quando sono a Montecarlo sono uno che gioca un po' troppo alla Playstation, ma non ce la faccio a smettere, perché è una parte che mi fa star tranquillo. Tutto il giorno sono in mezzo alla gente, con il team, lì invece mi sento da solo e qualche volta mi piace anche.