Cina: registrazioni di matrimoni in aumento nel 2023

Pechino, 08 nov – (Xinhua) – Le statistiche ufficiali mostrano che il numero didiine’ aumentato di nuovo nel, dopo essere calato per nove anni consecutivi, mentre il Paese non risparmia sforzi per affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione. Secondo il China Statistical Yearbook 2024, pubblicato di recente, nelil Paese ha contato piu’ di 7,68 milioni didi. Circa 11,94 milioni di cinesi si sono sposati per la prima volta l’anno scorso, con undel 13,52% rispetto all’anno precedente e segnando la prima ripresa del numero di nuovi sposi nel Paese dal 2014. Secondo un resoconto dell’analisi, alcuni sposi novelli cinesi avevano rimandato i loro progettiali ala causa del COVID-19, che e’ stato uno dei fattori alla base dell’delledio.