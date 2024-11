Gaeta.it - Calo significativo della produzione vinicola in Francia: stimato un -23% nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter La, celebre per i suoi pregiati vini, si trova ad affrontare una significativa diminuzionesuaviticola nel, stimata in un 23% in meno rispetto all’anno precedente. Questo sessimo preoccupante è stato rivelato dall’ultimo report del Ministero dell’Agricoltura di Parigi, evidenziando l’impatto negativo delle condizioni meteorologiche sulle varie regioni produttrici. La previsione desta preoccupazione poiché il volumevendemmia si avvicina ai livelli storicamente bassi osservati nel 2017 e nel 2021.Analisi delle cause climatiche nelIl ministero ha attribuito la flessionealle condizioni climatiche avverse, che hanno colpito le principali zone vitivinicole del paese. Le gelate primaverili, seguite da estati molto calde e aride, hanno compromesso la qualità e la quantità delle uve.