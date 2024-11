Amsterdam Netanyahu | attacco premeditato contro nostri cittadini

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 8 nov. (askanews) – “Le immagini difficili dell’aggressioneadnon verranno ignorate”, ha reagito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau, dopo gli scontri scoppiati al termine della partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv in cui sono tifosi israeliani sono stati violentemente attaccati e 57 persone sono state arrestate. In una conversazione telefonica con il premier olandese Schoof,“ha detto di considerare seriamente l’antisemitaisraeliani e ha chiesto maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi”, secondo un comunicato del suo ufficio. Il nuovo ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, che ha prestato giuramento questa notte davanti al Parlamento, ha parlato con il suo omologo olandese Caspar Veldkamp.