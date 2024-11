X Factor 2024 – The Foolz pronti a salutare il reality | la rock band di Jake La Furia eliminata a 200 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - X Factor 2024 – The Foolz pronti a salutare il reality: la rock band di Jake La Furia eliminata a 2,00 su Sisal.it

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Roma, 7 novembre– Disco music, Tananai e Sarafine ospiti d'onore: la terza puntata dei Live Show di Xè attesissima. I concorrenti riusciranno a trasformare il palco in un dancefloor e a tenere il ritmo? Lo scopriremo, così come chi sarà fuori dai giochi dopo questa puntata. A tal proposito gli espertivedono nei Thei papabili eliminati. Ladel team diLaè infatti offerta a 2,00. Il loro stile sperimentale non è riuscito a conquistare il pubblico e i giudici, ma questa sera si esibiranno con un brano fuori dalla loro comfort zone, Hot Stuff: Donna Summer potrà salvarli da un destino quasi preannunciato? PerLala serata non si preannuncia semplice, in lizza per la possibile eliminazione oltre ai Thec'è anche un altro concorrente della sua squadra, la pop star El Ma.