WWE | Svelata l’entità dell’infortunio a Karl Anderson

La notizia circolava già da qualche giorno:sarebbe infortunato in maniera piuttosto importante, e dovrebbe rientrare dopo WrestleMania. Lo stessolo ha confermato, promettendo di svelare più dettagli all’interno del suo podcast con Luke Gallows.Circa 9 mesi di stopE così è stato: nella nuova puntata di TalkNShop, infatti, Machine Gunha confermato di aver lesionato il tendine della cuffia rotatoria (un muscolo della spalla) e strappato una cartilagine, per cui è già stato operato. I tempi di recupero l’operazione vanno dai sei ai nove mesi: potrebbe volerci quindi più del previsto per rivederesul ring.