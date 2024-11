Secoloditalia.it - Tragedia nella notte a Roma: tre vigili travolti sulla Tiburtina, uno di loro, 26enne, ha perso una gamba

tarda serata di ieri, un drammatico incidente ha sconvolto la vita di tre agenti della Polizia locale diCapitale. I, appartenenti al IV gruppo Tiburtino, stavano effettuando i rilievi su via, nei pressi del ponte del Grande Raccordo Anulare, quando sono stati investiti da un’auto sopraggiunta improvvisamente. Nonostante le misure di sicurezza predisposte sul luogo, l’auto ha travolto agenti in servizio, per poi schiantarsi contro ilmezzo.L’incidente e le condizioni dei feritiI tre, due donne e un ragazzo di appena 26 anni, sono stati immediatamente trasportati in codice rosso nei principali ospedali della capitale: Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo. È quest’ultimo a ospitare il giovane agente, che versa in condizioni critiche. Le prime analisidinamica dell’incidente sono state affidate alla Polizia Stradale, giunta rapidamente sul posto per avviare le indagini e determinare le responsabilità.