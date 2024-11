Saper soffrire Contro l’Arsenal una prova di maturità dell’Inter

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Nel calcio non si può sempre vincere dominando in lungo e in largo sugli avversari, per ogni partita che si affronta. Anzi, nel calcio non si può sempre vincere. A volte bisognascendere a patti,affrontare sfide più sporche e difficili.Ieri nella Scala del calcio, sul prato – non certamente in stato di grazia – del Giuseppe Meazza in San Siro, è andata in scena Inter-Arsenal. Partita che i Gunners hanno condotto per lunghi tratti della gara, assediando l’area nerazzurra con cross e calci d’angolo; ma che l’Inter ha saputo risolvere con un calcio di rigore ed una compattezza difensiva attenta e solida. Ecco che ora gli uomini di Simone Inzaghi hanno messo in atto l’arte del.Una rosa profonda e la palla agli avversariLa sorpresa della sfida di ieri è prima di tutto nella scelta delle formazioni.