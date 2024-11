Sport.quotidiano.net - Rinascita, una vittoria col brivido. Cento ko in volata, primato al sicuro

RIVIERABANCA RIMINI 80 SELLA77 RIMINI: Robinson 17 (3/6, 3/5), Marini 14 (5/15, 0/3), Anumba 4 (2/3, 0/1), Johnson 9 (0/6, 2/2), Camara 12 (5/6), Grande 3 (0/1, 1/5), Tomassini 6 (1/2, 0/2), Masciadri 10 (3/4, 1/3), Simioni 5 (1//1, 1/2), Bedetti ne, Ruggeri ne, Amaroli ne. All.: Dell’Agnello.: Berdini 13 (4/8, 1/5), Henderson 15 (2/11, 3/4), Nobile 4 (2/2), Davis 24 (7/11, 2/7), Benvenuti 8 (4/5, 0/1, Sperduto 10 (0/2, 3/9), Alessandrini 3 (0/1, 1/2), Tanfoglio (0/1 da tre), Tamani (0/1), Moretti, Ramponi ne. All.: Di Paolantonio. Parziali: 15-26, 36-35, 56-47. Arbitri: Puccini, Marzulli, Roca. Note: tiri liberi Rimini 16/20,9/11. Rimbalzi Rimini 45 (Marini 6),38 (Berdini 9). Assist Rimini 18 (Grande e Robinson 4),13 (Berdini 8). Laarriva col, ma i due punti restano tali anche se sudati e Rimini è sempre prima in solitaria.