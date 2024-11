Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo sparito al Furlo: "Non svuotiamo la diga". Ma la madre: vado avanti

ACQUALAGNA (Pesaro-Urbino) Ladelnon sarà svuotata, per cercare il corpo di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagnanel nulla dal 12 ottobre, dopo avere parcheggiato l’auto proprio dalla centrale idroelettrica del. Lo ha annunciato il prefetto di Pesaro, Emanuela Saveria Greco, al termine del vertice tenuto ieri mattina, a cui hanno partecipato tutte le istituzioni locali: sindaci, forze dell’ordine ed Enel, l’ente gestore della centrale del. Il prefetto ha espresso vicinanza alla famiglia di Riccardo, ma ha spiegato le ragioni per cui, dopo il confronto, è stato deciso di non assecondare la richiesta avanzata dal legale della famiglia, anche se comunque il piano delle ricerche è ancora attivo. Svuotare completamente l’invaso a ridosso della, ha spiegato il prefetto, non è possibile, perché continua ad arrivare l’acqua del fiume Candigliano.