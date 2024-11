Ilrestodelcarlino.it - Podismo Domenica c’è la Tre Croci . A Ventasso vince la ‘solita’ Morlini. Maratona Reggio, già 1.200 iscritti

LadiEmilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano e la Mezzadel Tricolore-Gran Premio Riunite, in agenda l’8 dicembre con partenza da piazza della Vittoria, hanno raggiunto la soglia delle 1.200 iscrizioni. Proprio in questi giorni, infatti, c’è grande attenzione da parte dei podisti di tutta Italia che non hanno ancora disputato una buonanel 2024, con quella reggiana che diventa una delle ultime occasioni. Dopo il cambio quota del primo novembre, le quote di iscrizione sono oggi 50 euro per lae 35 euro per la mezza e rimarranno tali fino al 22 novembre compreso. Nel panorama più a breve s’impone la gara di, quando a Scandiano si disputerà la 52ª Camminata di Santa Caterina non competitiva su distanze di km 4 e 9,7, affiancata alla 35ª Supermaratonina del Monte delle Tre(Trofeo Umberto Guidetti) su km 24 e alla prima edizione del "Giro dei Colli Run", competitiva di km 9,7.