Piaggio Vespa GTS 310 la più potente Vespa di tutti i tempi

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –GTS 310 debutta a EICMA 2024 e rappresenta la piùe velocemai prodotta in quasi ottanta anni di storia di una delle due ruote più amate al mondo. Il nuovo motore da 310 cc rappresenta l’evoluzione della precedente unità da 278 cc raffreddata a liquido. Oltre il 70% dei .L'articoloGTS 310, la piùdiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?