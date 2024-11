Lortica.it - Nuovo colpo nel distretto orafo di Arezzo: banditi bloccano strada con mezzi rubati e rubano argento

Leggi l'articolo completo su Lortica.it

Un altro assalto nelaretino ha scosso la zona: un gruppo di ladri ha bloccato lacon veicolie ha compiuto una razzia diin una ditta di preziosi. Il, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, ha avuto come obiettivo la ditta Scatragli, situata a Borghetto di Monte San Savino.I malviventi, organizzati e professionisti, hanno sfondato la porta dell’azienda e rubato chili diin lavorazione. Il valore del bottino è ancora da quantificare. Nonostante l’allarme scattato immediatamente, i ladri sono riusciti a fuggire prima che le forze dell’ordine arrivassero sul posto.Questo rappresenta il ventesimoai danni delle attività deldall’inizio dell’anno. Per eseguire il furto, i criminali hanno seguito il loro modus operandi, bloccando le vie circostanti per impedire l’accesso alle pattuglie e guadagnarsi una via di fuga.