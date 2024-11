Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket in DIRETTA: si sogna l’impresa come nel calcio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 I meneghini provano a rispettare il fattore campo e dare continuità al successo della settimana scorsa contro la Virtus Bologna, con l’EA7 Emporio Armani che si trova attualmente al quindicesimo posto con 2-5 di record.20:10 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi, match valevole per l’ottava giornata dell’di2024!Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ottava giornata dell’di2024! I meneghini provano a dare continuità alla vittoria di giovedì scorso contro la Virtus Bologna, per continuare a risalire la classifica.2-5 è il record degli uomini di Ettore Messina, con l’allenatore siciliano che dovrà fare a meno di Shavon Shields infortunato ma potrà contare sul nuovo acquisto Nico Mannion arrivato pochi giorni fa da Varese.