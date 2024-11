Ilrestodelcarlino.it - La Samb saluta la Coppa Italia. La Vigor sbanca ancora il Riviera

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

ENEDETTESE 1SENIGALLIA 2ENEDETTESE (4-3-3): Semprini, Chiatante (44’ st De Luca), Bouah (25’ st Orsini), Evangelisti, Cantarini, Lulli (44’ st Fabrizi), Tataranni (25’ st Cardinali), D’Eramo (34’ st Collini), Moretti, Fabbrini, Toure. A disp. Orsini T, Collini, Natalini, Troka. All. Ottavio Palladini.SENIGALLIA (4-3-3): Campani, Alessandrini, Rotondo, D’Errico, Di Sabatino (22st Gasparroni), Ferrara, Serio (17st Stecconi), Idaro, Gonzales, Pjetri, Fernandez. A disp. Piergiovanni, Mancini, De Angelis, Magi Galluzzi, Subissati, Gabbianelli, Kone. All.Aldo Clementi. Arbitro: Scaratidi di Termoli. Guardalinne: Palazzo-Azzarriti Reti: 24’st Stecconi, 32’st Ferrara, 36’st Moretti. Note: Spettatori 761. Ammoniti Alessandroni (VS), Rotondo (VS). Angoli 7-5 per la