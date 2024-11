Bergamonews.it - Il momento magico di De Ketelaere: impatto devastante anche a Stoccarda

L’Atalanta sbanca la MHPArena, batte 2-0 lo, e centra la sua seconda vittoria in questa edizione della Champions League, dopo quella contro lo Shakhtar, che sommata ai pareggi contro Arsenal e Celtic consente alla Dea di toccare quota 8 punti nella fase campionato, portandosi proprio a ridosso della zona che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale con ancora quattro partite da disputare.In terra tedesca, i nerazzurri hanno risolto il match nella seconda frazione di gioco grazie ai lampi del solito Ademola Lookman e al primo sigillo in nerazzurro targato Nicolò Zaniolo. Contro la squadra di Hoeness, però, una buona dose di riflettori se l’è presa Charles De, il cuia gara in corso è stato semplicemente straordinario.Il belga, accomodatosi inizialmente in panchina, ha fatto il suo ingresso in campo ad inizio ripresa – quando ha preso il posto di Pasalic – e il suoè stato semplicemente determinante.