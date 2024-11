Lettera43.it - Firmato il rinnovo del contratto degli statali (ma senza Cgil e Uil): le novità

Dopo quattro mesi di negoziato, è stata raggiunto l’accordo suldelper i dipendentidi ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps, Inail, Aci e così via. La pre-intesa, che ora deve passare i controlli alla Ragioneria generale e alla Corte dei conti prima di arrivare alla firma definitiva (e quindi all’entrata in vigore delle nuove regole), è stata firmata da Cisl-Fp e dai sindacati autonomi Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, ma non dae Uil. Continua dunque lo scontro tra sigle come si evince anche dalla mancata adesione della Cisl allo sciopero del 29 novembre contro la manovra proclamato dagli altri due sindacati.Aumenti e buoni pasto anche in smart workingL’intesa raggiunta mette a regime aumenti medi da 165,85 euro lordi al mese e il riconoscimento dei buoni pasto per giorni passati in smart working ancorati a un orario convenzionale.