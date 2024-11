Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk porta un lavandino alla Casa Bianca: “Digerite anche questa”. La strana foto pubblicata dal miliardario e il precedente che scatena le teorie

Un lavabo, lo Studio Ovale e una frase enigmatica: “Let that sink in”, “”., con il suo solito stile provocatorio, ha celebrato la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane con una trovata provocatoria e dal forte impatto simbolico. Con un post su X, la piattaforma da lui ribattezzata dopo l’acquisizione di Twitter, ha pubblicato unmontaggio che lo ritrae nell’iconico Studio Ovalementre trasun lavabo bianco in ceramica, accompagnato ddidascalia ironica: “Let that sink in” – traducibile con “” o “fatevene una ragione”. Una mossa che riaccende l’eco di unasimile del 2022, quandoavevato un lavabo nella sede di Twitter a San Francisco per celebrare l’acquisto della piattaforma. Tanto più che lo scatto è arrivato a poche ore dvittoria di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti.