Ilgiorno.it - Dossier illegali, le rete delle cyber spie: “C’era una regia all’estero che guidava la Equalize”

Milano – La base era in pieno centro a Milano, in via Pattari, a due passi dal Duomo, ma lapresuntedellaaveva ramificazioni, in particolare a Londra. È su uno dei dettagli che emergono dall’interrogatorio di Massimiliano Camponovo, l’investigatore privato finito ai domiciliari nella maxi inchiesta sui, che ora gli investigatori puntano la loro attenzione. Anche perché, che laavesse contatti e appoggi fuori dall’Italia era già emerso dalle intercettazioni: in Inghilterra avveniva il reclutamento degli hacker, ci furono incontri con agenti israeliani, e i server della società erano in Lituania. Nell’interrogatorio, durato circa nove ore, Camponovo ha parlato di un “gruppo di persone”, in particolare a Londra, che avrebbe “condizionato” le attività della, una “dimensione estera prevalente e sovraordinata” che aveva legami “inquietanti” soprattutto con Nunzio Samuele Calamucci, l’hacker arrestato con l’ex super poliziotto Carmine Gallo.