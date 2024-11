Lanazione.it - Donna scippata cade e si ferisce, portata all'ospedale

Firenze, 7 novembre 2024 – Le strappa la borsa con così tanta violenza che la fare a terra. E' successo ieri mattina in Borgo San Frediano, nel cuore dell'Oltrarno. Sul posto le volanti della polizia. Secondo quanto appreso, lasarebbe stata avvicinata da un soggetto a bordo di uno scooter che si sarebbe impossessato della sua borsa. La vittima - a seguito della caduta - dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, è stata successivamente trasdal 118 all’Torregalli per le cure del caso. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell’episodio i cui contorni restano naturalmente da chiarire.