Linkiesta.it - Come ti guido una Maison

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Venticinque anni di esperienza nello Champagne: Didier Mariotti è nato a Losanna nel 1971 in una famiglia di viticoltori, con il nonno che possedeva vigneti in Corsica e sua nonna il Domaine Armand Rousseau in Borgogna, tuttora guidato da suo cugino Eric Rousseau. Dopo il diploma di ingegnere alimentare e delle bevande presso l’ENSAIA, ha deciso di trasferirsi a Reims, dove ha trascorso diversi anni con Moët & Chandon lavorando allo stoccaggio dei vini di riserva, alla tracciabilità dei vini, alla creazione di nuovi sistemi informatici, conseguendo il diploma di enologo nel 1999. Da lì i passaggi si sono susseguiti, da Vice Chef de Caves presso Nicolas Feuillatte, è entrato in Mumm nel 2003 ed è stato nominato capo enologo e direttore dei vini nel 2006, diventando responsabile della creazione del vino con la degustazione di vini fermi, assemblaggio, creazione di nuove cuvée, partecipazione a prove di dosaggio, diventando un prezioso supporto ai mercati e ha lavorato all’interno dell’organizzazione e della gestione dirigendo un team enologico di 80 persone.