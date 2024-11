Cultweb.it - Chi è Didi Leoni, volto amato del Tg5 e ora produttrice cinematografica

è giornalista e. Per anni è stata uno dei volti di punta del TG5, tenendolo di fatto a battesimo dalla direzione di Enrico Mentana fino a quella di Clemente Mimun. Dopo aver fondato la Sarabi Productions, ha prodotto assieme a Edoardo Margotti di Blooming Flowers e Ilaria Pascale, il film di Valerio Di Lorenzo, Timor – Finché c’è morte c’è speranza, nelle sale italiane da oggi, 7 novembre.Dina, per tutti, nasce a Torino il 26 marzo del 1961. Suo padre, Bruno, è filosofo e giurista. Dopo aver frequentato elementari e medie presso l’American International School, si diploma al liceo classico. E si laurea brillantemente in Lettere con una tesi di semiologia sulla pubblicità.Nel 1985 entra nel gruppo Fininvest. Comincia come addetto stampa, per poi diventare redattrice per la nota trasmissione di moda e costume Nonsolomoda.