USA è Donald Trump il 47esimo Presidente

Nulla da fare per Kamala Harris Il Mondo si è svegliato con un nuovodegli Stati Uniti: si tratta di. Nella notte, anche se sono ancora in corso gli spogli. è stato eletto il tycoon. A dare per primi la notizia i giornalisti di Fox News.diventa il primo Potus a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800). Per lui anche un primato negativo: è infatti il primo su cui pende una condanna penale ed è ilpiù vecchio a essere eletto in virtù dei suoi 78 anni. È sopravvissuto a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Stando agli ultimi dati, diffusi dai media americani, l’exha guadagnato di 265 voti nel Collegio Elettorale: la soglia per essere eletto ufficialmente è 270.