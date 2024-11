Ilrestodelcarlino.it - Portico, è già aria di Natale. Una mostra per Gazzotti

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

A 40 giorni dall’inaugurazione della rassegna ‘il paese dei presepi’, decine e decine di portichesi sono già mobilitati per preparare centinaia e centinaia di Natività di ogni grandezza, tradizione e materiali per essere pronti per l’8 dicembre, quando si aprirà la rassegna per restare aperta fino ad oltre l’Epifania. A questo proposito l’altra sera la Pro loco ha indetto un’assemblea, invitando singoli e associazioni che vorranno dare una mano per trasformarein una vera e propria Betlemme durante il periodo natalizio. All’appello hanno risposto 30-40 persone sia a titolo personale sia come rappresentanti di associazioni, fra cui Auser, Banda e scuole. Durante la discussione e il confronto sono emerse nuove idee per nuovi progetti, fra cui due novità: all’ideatrice dell’iniziativa cinquant’anni fa, Rosanna, morta alcuni mesi fa e per molti anni presidente della Pro loco, sarà dedicata unadi presepi da lei realizzati in tanti anni e collocati lungo le scale (in parte al coperto) che dalla piazza portano al palazzo del Capitano; inoltre, allasarà intitolato un concorso fotografico sulla rassegna dei presepi 2024-2025, con regolamento da definire.