Liberoquotidiano.it - "La foto dell'anno!": vede Elon Musk e... come rosica David Parenzo | Guarda

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

"La": cosìha commentato su X il recente post di, l'imprenditore miliardario che ha sostenuto fortemente Donald Trump durante la campagna per le presidenziali negli Usa. Lain questione, postata proprio dal numero uno di X e Tesla a spoglio ancora in corso con proiezioni sul voto comunque favorevoli a Trump, è in realtà unmontaggio in cui sila celebre immagine di lui che trasporta il lavandino - quello che si portò dietro nel suo primo giorno da capo'ex Twitter - sovrapposta a quellao Studio Ovale. A corredoha scritto: "Let that sink in", un gioco di parole non perfettamente traducibile in italiano. L'espressione significa "lasciate che questa cosa (la probabile vittoria di Trump, ndr) venga recepita appieno". "Sink", poi, in inglese vuol dire anche "lavandino".