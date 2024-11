Movieplayer.it - Jack Black nelle prime foto di Dear Santa, la commedia natalizia dei fratelli Farrelly

Leggi tutto su Movieplayer.it

Online sono state condivise ledella, realizzata da Bobby e Peter, che vedrà come star. I, Bobby e Peter, sono tornati a lavorare insieme in occasione della, progetto la cui idea risale a circa 15 anni fa. Grazie al sito Entertainment Weekly si possono ora vedere ledel film che vede protagonistae scoprire qualche anticipazione. La genesi diA contribuire alla realizzazione diè stato Ricky Blitt (Loudermilk), che ha insistito per far scrivere la sceneggiatura. Quando lui e Petersono stati contenti del risultato ottenuto, Bobby ha accettato di dirigerlo. Al centro della trama ci sarà il giovane .