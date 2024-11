Il Tre pronto per il Palazzetto dello Sport | Dalla periferia al mio sogno

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Vivere inè un vantaggio, lì le opportunità te le devi creare e stare ai margini a volte ti fa rimanere concentrato sull’obiettivo”. Romano classe 1997, Il Tre, all’anagrafe Guido Luigi Senia, si racconta all’Adnkronos alla vigilia del grande appuntamento del 9 novembre, per il primo live aldi Roma dove l’artista si riunirà ancora con i suoi fan per una grande festa.al primo, passando per il palco di Sanremo e dischi certificati. “E’ stato un anno bellissimo. Ho fatto un sacco di cose. Da ‘Fragili’ a ‘Camminare sulla Luna’ fino a ‘Occhi Tristi’ ho riempito degli spazi che gli ascoltatori volevano che io riempissi, quindi sono molto soddisfatto”, commenta Il Tre. ‘Occhi tristi’ è il suo ultimo singolo dove esplora i temi dell’amore e della nostalgia, alternando il desiderio di rimediare ai propri errori al sapore dolceamaro della consapevolezza che nulla potrà tornare come prima.