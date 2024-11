Sport.quotidiano.net - Il raduno Sodini cerca i campioni del futuro

Tappa anche a Pesaro del progetto “Ogni Regione conta“ curato dal settore Squadre Nazionli della Federbasket con la partecipazione dell’allenatore responsabile Marcocon circa 40 giocatori delle squadre di Pesaro ed Ancona. Allenatori guidati da Luca Pentucci; presenti anche preparatori atletici e giovani arbitri. "L’iniziativa serve are di dare rispetto ai ragazzi – sottolinea Marco– che devono comunque avere l’ambizione di vestire un giorno la maglia azzurra". Saranno pochi. "Noi sappiamo che saranno pochi quelli che la vestiranno per ragioni di talento, fisico e opportunità, ma cerchiamo – aggiunge il responsabile delle Squadre nazionali giovanili – di farla vestire a più atleti possibile. L’altro motivo è che in questo momento storico c’è bisogno di un indirizzo per dare l’idea che vogliamo, ovvero che i ragazzi che giocano a basket possano avere quest’opportunità.