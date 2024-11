Amica.it - Il pilates è diventato la nuova tendenza beauty

Ilnon è più solo uno sport. Èuno stile di vita, un mood, un’estetica. Una-mania che spopola sui social – in particolare, tra la Generazione Z. Su TikTok e Instagram, l’hashtag #Girl rappresenta molto di più di un semplice allenamento: è una modalità per avvicinarsi alla filosofia – se così vogliamo chiamarla – della clean girl aesthetic, una bellezza semplice e pulita. Non si intende “bellezza” nel senso proprio del termine, ma piuttosto uno stile di vita sano che punta tutto sul benessere fisico e psicologico. A questo punto, la domanda sorge spontanea: quali sono i motivi che rendono questa disciplina così speciale, e come mai spopola così tanto tra le generazioni più giovani? Per scoprirlo, occorre fare un passo indietro.