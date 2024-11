Ilnapolista.it - Fonseca: è più facile giocare contro il Real Madrid che contro Monza e Cagliari

: è piùilcheIl tecnico del Milan dopo la vittoria dei rossoneri per 3-1 al Bernabeu. «Abbiamo iniziato ad avere di meno la palla perché Morata non è un giocatore di appoggio ma è uno che gioca più avanti. Morata però era stanco e dovevamo cambiarlo. Non possiamo dimenticare che ilha cambiato tanti risultati nei minuti finali,il Dortmund perdevano 2-0 e hanno vinto con 5 gol. Quindi nella testa dei giocatori c’era anche questa immagine e abbiamo cercato di difenderci tutti insieme. in queste partite per una squadra che vuolellare la palla, come piace a me, ci sono più spazi. Non è come in Serie A. Non si capisce quanto sia difficilein Italia.marcano a uomo. Il Leverkusen ha perso solol’Atalanta che marca a uomo.