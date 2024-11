Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Biasin: «Inter-Arsenal? Formazione decisa! Critiche? Inzaghi sa come affrontarle!»

Il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizioha parlato in-News.it. Tra i temi affrontati la sfida contro l’di questa sera, la gestione della squadra da parte di Simonee lea lui riservate dai tifosi. Poi uno sguardo agli obiettivi e alle possibilità dei nerazzurri nelle varie competizioni. Le parole diinsu-News.it, non pensi che l’dovrebbe spingere, oltre che in campionato, anche in Champions League per riuscire ad arrivare agli ottavi di finale? Io non dico che l’non debba mettercela tutta in Champions League, anzi. Penso che anche stasera, contro l’, debba fare il possibile per portare a casa i tre punti. Quello che dico io è che arrivare nei primi otto posti in Europa non dev’essere un’ossessione.