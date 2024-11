Tarantinitime.it - Droga in auto, arrestato 53enne

Tarantini Time QuotidianoNella mattinata del 5 novembre u.s., i militari dell’Arma, durante un controllo alla circolazione stradale, hannonella flagranza di reato untarantino, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è il frutto dell’impegno dei Carabinieri della Stazione di Taranto Principale, portato a termine grazie all’azione costante e capillare di controllo del territorio. I Carabinieri, nel rione Borgo, hanno proceduto ad una accurata perquisizione personale e veicolare, trovando, ben occultati, nel veicolo 92 grammi circa di sostanza stupefacente verosimilmente hashish, già pronti per la vendita al dettaglio, nonché, 85 euro in contanti, presunti proventi dell’attività delittuosa. Lasequestrata è stata consegnata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per accertarne l’esatta quantità e la percentuale di principio attivo, mentre, il denaro è stato depositato su un conto corrente infruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia.