Che cosa significa la vittoria di Trump per Modi e l'India

Ladi Donaldper un secondo mandato rappresenta una novità per gli Stati Uniti. Tuttavia, questagiunge in un momento cruciale, in uno scenario geopolitico molto volatile. Si preannuncia una presidenza decisiva per il futuro dell’Indo-Pacifico. Più vicino a casa, queste sono state le prime elezioni presidenziali in cui entrambi i partiti, Democratico e Repubblicano, hanno avuto una componente “indiana”: la candidata democratica Kamala Harris ha una madre indiana, mentre il candidato vicepresidente repubblicano, J.D. Vance, è sposato con Usha Chilukuri, figlia di immigrati indiani.e il primo ministro indiano, Narendra, hanno goduto di un eccellente rapporto durante il primo mandato di. Le relazioni tra Stati Uniti e India hanno raggiunto il loro apice durante la sua presidenza.