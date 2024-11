Ilfattoquotidiano.it - Caso dossier, l’hacker ai pm parla di “livello superiore” e di “un gruppo all’estero che condizionava”

Al giudice per le indagini preliminari di Milano durante l’interrogatorio di garanzia aveva detto: “Tempo per l’incolumità mia e della mia famiglia, mi passavano i dati e io facevo i report, eseguivo”. Ora Massimiliano Camponovo, il tecnico informatico ai domiciliari considerato uno dei componenti della banda deianche con i pm ed è stato sentito per nove ore dal pm. Ci sarebbe un “di persone”, in particolare a Londra, ancora da identificare, che avrebbe “condizionato” le attività della presunta rete di cyber-spie della Equalize (la società di investigazioni al centro delle indagini sulla enorme illegale raccolta di dati), una “dimensione estera prevalente e sovraordinata” che aveva legami “inquietanti” soprattutto con Nunzio Samuele Calamucci,arrestato con l’ex super poliziotto Carmine Gallo.