Alice Moro alla Finale Nazionale di Miss Mondo Italia

conquista il pass per ladiFiera dei Santi a Rivignano Teor, Rivignano Teor, 3 novembre 2024 – La suggestiva cornice della Fiera dei Santi a Rivignano Teor ha ospitato il consueto appuntamento con la bellezza: laRegionale diFriuli Venezia Giulia, per contendersi l’ambito titolo e l’accessopredi. Un evento che ha unito eleganza e spettacolo. L’evento, organizzato dall’agenzia Mecforyou in collaborazione con il comune ha visto le 21 aspirantisfilare con eleganza e charme conquistando il numeroso pubblico presente. L’evento presentato con grande professionalità dal Poma, ha offerto un mix perfetto di moda, spettacolo e impegno sociale. Madrine della serata Elena Lot “Friuli Venezia Giulia 2024” seconda classificatadi, Giorgia De Marchi Semi Finalista2025, Martina Marinelli e Ilenia Fontanini Finaliste Nazionali 2023FVG non è solo un concorso di bellezza, ma un connubio di moda, spettacolo e impegno sociale.