A che ora Paolini-Zheng oggi WTA Finals 2024 | dove vederla in tv e streaming

, mercoledì 6 novembre (non prima delle 13.30 italiane), Jasminesarà in campo contro la cineseQinwen per giocarsi l’accesso alle semifinali delle WTAdi Riad. Sul veloce indoor saudita la toscana andrà a caccia di un risultato di grandissimo prestigio, per dar seguito a un’annata a dir poco straordinaria per quanto la riguarda. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 13.30 Reduce dal successo dell’esordio contro la kazaka Elena Rybakina, la toscana si è dovuta arrendere nel secondo incontro alla potenza della n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. Un match in cui, comunque, l’azzurra ha giocato al livello della bielorussa, facendo capire il motivo per cui quest’anno concludere la sua stagione nella top-5 della classifica mondiale. La sfida controè complicata. Nei tre precedenti che ci sono stati, infatti, l’azzurra è sempre stata sconfitta e quindi sarà necessario invertire il trend per non interrompere in singolare l’avventura in Arabia Saudita, ricordando l’impegno di Jasmine in coppia con Sara Errani anche nel torneo di doppio di queste