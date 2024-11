Cityrumors.it - Pensione di reversibilità: ecco tutti gli aumenti di gennaio

Per il 2025 ladiverrà rivalutata al costo della vita e avrà quindi un aumento proporzionato al tasso di inflazione presente oggi nel nostro paese Ladiè ciò che un pensionato deceduto lascia al suo coniuge o, in taluni casi, ad altri eredi che possono rientrare tra i beneficiari dellaai superstiti. Si tratta di un trattamento molto importante per molti vedovi, al punto che diventa fondamentale per il loro sostentamento. Aumento previsto delle pensioni di– Cityrumors.it – IL governo ha studiato anche per il prossimo anno un aumento percentuale delladi, grazie a una rivalutazione degli assegni. Si tratta di un processo che avviene ogni anno, a meno che l’inflazione non sia pari a zero o che non ci si trovi in situazioni di deflazione.