Non la vogliono Chiara Ferragni voci sulla famiglia molto in vista del nuovo fidanzato

, la paura più grande. Da un po’ di tempo a questa parte, sembra che alla nota influencer non ne vada più bene una. Certo il suo ‘status’ le consente una vita agiata, ma, come sanno bene i ricchi, i soldi non bastano da soli a dare la felicità (prima di iniziare a insultare seguite un attimo il ragionamento.). Ognuno di noi, indipendente da quanto è gonfio il portafoglio, ha bisogno di relazioni autentiche con altre persone. Parliamo di rapporti di amicizia e amore sinceri, disinteressati, roba non così scontata quando viaggi in Rolls Royce o Ferrari, anzi. Ne sa qualcosa proprioche, dopo la fine della storia con Fedez, ha avuto altri flirt. Il primo, non confermato, con l’ortopedico Andrea Bisciotti, poi è arrivato Silvio Campara. Che però è sposato e ha due figli e forse non a caso è tornato dalla consorte.