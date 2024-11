Donnaup.it - Nocciolotti: i dolcetti senza cottura, facilissimi e pronti al volo!

Leggi tutto su Donnaup.it

sono deimeravigliosi, ma di una semplicità disarmante, vedrete! In questo periodo, forno e fornelli, hanno lavorato a sufficienza, è giunto il momento, anche per loro, non solo per voi, di prendersi un piccolo break. Ecco perché questa ricetta è davvero perfetta: non richiedealcuna! Pochissimi ingredienti, tutti sani e genuini, e una crema alle nocciole come base addensante. Preparatela voi con i nostri consigli dietetici, per abbassare notevolmente il monte calorico. Cliccate qui. Procuratevi poi: nocciole intere, 10 biscotti secchi (semplici e non troppo ricchi di burro), 100 g crema alla nocciola spalmabile o Nutella, 150 g + q.b. per decorare palline colorate di zuccherini o nocciole intere, q.b. per guarnire cacao amaro in polvere, 20 g Con queste dosi realizzerete dei bocconcini golosissimi per 10 persone circa.