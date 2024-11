Inter-news.it - Lautaro Martinez, ti fai tutto il trittico? Inter-Arsenal irrinunciabile

Leggi tutto su Inter-news.it

Non solo la presenza da titolare nella sfida contro il Venezia, con tanto di gol. Persi prospetta unda titolare., per uno come lui, è una sfidaDA TITOLARE – Fino a ora, non è mai partito da titolare in UEFA Champions League in questa stagione. La musica potrebbe e, anzi, dovrebbe cambiare domani in occasione di-Arsneal. Senza Marko Arnautovic, alle prese con un’infezione a un occhio, sono di fatto tre gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi. Il primo è proprio l’argentino. Poi Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che fin qui in Europa, a differenza del capitano, ha sempre giocato dal primo minuto. Trovando però un solo gol, ovvero quello della seconda giornata, su rigore, contro la Stella Rossa nel 4-0 di San Siro.