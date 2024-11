Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini Cesena vola. Quarto successo di fila

Quattro su quattro, poker di vittorie, punteggio pieno, primo posto in solitaria in vetta alla classifica sempre più consolidato e orizzonte luminosissimo. L’Elettromeccanica Angelinisi gode il corroborante inizio di stagione nel campionato di serie B1 femminile impreziosito da un altro ampio, quello ottenuto domenica pomeriggio sul campo amico del Minipalazzetto contro Teramo (25-22, 25-20, 25-10). Il 3-0 rito alle abruzzesi è stato frutto di una prova nella qualeha gestito l’inerzia senza troppi patemi, permettendo così a coach Lucchi di far ruotare tutte le giocatrici a sua disposizione. La partita. Nel primo set si gioca punto a punto, con piccoli strappi da una parte e dall’altra. Teramo parte determinata (14-17), ma Pinali dal servizio rimette a posto le cose (17-17).