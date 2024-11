Sport.quotidiano.net - La Maceratese in frenata: "Classifica? Ora conta poco"

"Il campionato di Eccellenza si sta rivelando equilibrato e ritengo che sarà deciso verso marzo, ecco in quella fase dovremo farci trovare pronti. In questo momento la". Matteo Possanzini, allenatore della, fa il punto della situazione dopo il pareggio colto in casa del Fabriano Cerreto, che ha fatto perdere la vetta alla Rata, scivolata ora al terzo posto dietro Montecchio e Chiesanuova. Il cammino è ancora lungo, l’importante è mantenersi nelle zone alte in vista del rush finale. A Fabriano i biancorossi sono stati costretti a rincorrere gli avversari passati in vantaggio dopo un paio di minuti su autorete. "La partita – spiega il tecnico – è stata condizionata da quella rete arrivata da una lettura sbagliata, poi abbiamo avuto difficoltà ad alzare i giri del motore".