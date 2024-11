Lanazione.it - La fuga, l’inseguimento e l’arresto: in auto avevano due chili di cocaina

MONTE SAN SAVINO Hanno tentato una rocambolescaper non farsi beccare, ma i carabinieri li hanno intercettati e arrestati con l’accusa di spaccio di droga. In manette sono così finiti due giovani di 24 e 25 anni entrambi di origini albanesi scoperti con quasi duedi. A fermarli e arrestarli ci hanno pensato i militari del Norm Aliquota Radiomobile. Duro e importante colpo al mercato della droga nel territorio della Valdichiana da parte dei carabinieri della Compagnia di Cortona guidata dal capitano Antonio De Santis. Era sabato pomeriggio intorno alle ore 17 quando l’, proveniente dal nord Italia, con cui viaggiavano i due giovani è uscita al casellostradale di Monte San Savino. I carabinieri si trovavano nei pressi del casellostradale di Monte San Savino per un servizio di controllo del territorio quando hanno imposto l’alt all’utilitaria.