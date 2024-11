Lettera43.it - Emanuele Pozzolo, dopo lo sparo di Capodanno passa in commissione Difesa

Leggi tutto su Lettera43.it

, deputato di Fratelli d’Italia e sospeso da dieci mesi dal partitoil caso delladia Rosazza, è stato nominato temporaneamente membro delladella Camera dei deputati, presieduta da Antonino Minardo. Il ruolo ingli è stato assegnato in rappresentanza di FdI per sostituire il vice ministro Edmondo Cirielli. «Si tratta di appoggio tecnico, dovrà tornare allaEsteri e Affari comunitari», spiega FdI. L’episodio per cuiè stato sospeso da Giorgia Meloni risale alla festa dia Rosazza, in provincia di Biella, quando un colpo di pistola partì accidentalmente dal suo mini revolver North American Arms Lr22, ferendo Luca Campana, compagno della figlia di un caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.