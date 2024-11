Edi Rama | Con Giorgia Meloni niente Marcia su Roma | ha sorpreso tutti

Leggi tutto su Open.online

Ediha firmato conl’accordo per i Cpr in Albania. E oggi in un’intervista al Giornale spiega che le decisioni dei giudici per Tirana non cambiano nulla «perché noi non abbiamo nessuna responsabilità nell’esecuzione dell’accordo, tranne quella di dare la totale disponibilità tramite la concessione della giurisdizione italiana al territorio dei due centri». Nel colloquio con Hoara Borsellidice che non sa se la missione della Libra sarà stavolta quella buona e non vuole commentare l’operato delle toghe in Italia. E sui migranti dice che «questo grande problema non può essere affrontato in modo sostenibile se l’Europa non si unisce intorno a un chiaro disegno strategico, che deve rispondere sia alla forte necessità di controllare la frontiera comune sia alla fortissima domanda di arginare il calo demografico dei Paesi europei».