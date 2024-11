Calciomercato.it - Duello con Vlahovic e assalto Juve: “Può funzionare benissimo con Thiago Motta”

Lantus attesa questa sera dalla sfida di Champions League sul campo del Lille: c’è un osservato speciale per il tecnico bianconero e Giuntoli Lantus vuole ritrovare la vittoria anche in Champions League dopo il prezioso successo di Udine e dimenticare il tonfo casalingo contro lo Stoccarda. Giuntoli e(Ansa) – Calciomercato.itL’impegno nella tana del Lille non è però dei più agevoli per la compagine di, tentato da confermare quasi in blocco l’undici sceso in campo sabato con l’Udinese. L’unico dubbio è in difesa tra Savona e Cabal (con il colombiano in corsia di sorpasso sul giovane canterano), mentre la novità in attacco sarà il ritorno tra i titolari di Conceicao sulla fascia destra. Per il restosi affiderà ai big Koopmeiners, Yildiz e, quest’ultimo atteso daltra bomber con David.