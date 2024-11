Liberoquotidiano.it - Diretta La maratona in tutti e 7 gli Stati in bilico: durante il voto, la mossa della disperazione di Kamala Harris

Tutto il mondo guarda agliUniti: è il giorno (anzi, la notte) dell'Election Day. Gli americani sono chiamati a scegliere chi tra il repubblicano Donald Trump e la democraticadiventerà il 47esimo presidente, che assumerà la carica a gennaio 2025 per un mandato quadriennale. Si vota anche per il rinnovamento completo dei 435 membriCamera dei rappresentanti, per un terzo (34 membri su 100) del Senato, 11 governatori e nei territori di Samoa e Puerto Rico. Segui qui laOre 17.08 - Trump e Melania al seggio Donald Trump e la moglie Melania sono al seggio di West Palm Beach in Florida per votare. Ore 16.56 - Un terzo degli elettori ha già votato Oltre un terzo degli elettori americani ha votato prima del giorno delle elezioni, per corrispondenza o di persona.