Cassano sentenzia | Gol del Venezia valido Inzaghi ha paura di Conte!

torna a far parlare di sé in merito alcune esternazioni legate all’Inter: dal gol annullato alin campionato alle aspettative in Serie A. Per l’ex attaccante nerazzurro, Simoneha l’obbligo di vincere il campionato, ma anche di fare molto bene in Champions League. Ne ha parlato durante un suo intervento su “vivaelfutbolreal” in diretta su Twitch. LOTTA SCUDETTO – Antonio Cassaa la vittoria della squadra di Gian Piero Gasperini contro i partenopei: «Il Napoli è l’unica squadra che alla lunga può dare fastidio all’Inter, ma l’Atalanta ha dominato la squadra diche dopo la partita ha ammesso di essere inferiore all’Atalanta, e dice bene. L’Atalanta la vedo molto distante nel confronto dell’Inter, lo abbiamo visto in campionato 4-0. L’Inter fa uno sport diverso secondo me, sono tifoso dell’Inter ma sono tifoso del calcio e delle cose belle: l’Atalanta è una di queste.