Unlimitednews.it - Amadeus sul Nove con “La Corrida”

MILANO (ITALPRESS) – Da mercoledì 6mbre arriva in prima serata sul“La”, lo storico programma della tv italiana, il papà di tutti i talent show, che fu ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni. A condurlo dagli studi di Milano, con il suo stile inimitabile,, accompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis.In ognuna delle 8 puntate dello show (prodotto Banijay Italia e Corima) alcuni concorrenti, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia. Già, perchè le persone che di settimana in settimana saliranno sul palco saranno rigorosamente non famose e pronte a mettersi in gioco davanti a degli spettatori poco clementi.