Anteprima24.it - Al “Moscati” la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiVenticinque anni di corsi universitari per formare infermieri, fisioterapisti e tecnici di radiologia medica. L’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino taglia il traguardo del quarto di secolo come sede esterna dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli. E lo fa accogliendo in aula magna gli allievi iscritti al nuovo annoche svolgeranno il loro triennio di studi e tirocinio al polo didattico della Città ospedaliera. L’evento di benvenuto si svolgerà giovedì 7 novembre, alle ore 9, e sarà caratterizzato da interventi mirati a illustrare ai giovani allievi l’organizzazione dei corsi, il regolamento didattico e i profili dei docenti. Ad aprire i lavori sarà Gerardo Mariani, dirigente della Formazione e referente dei corsi di laurea nelle Professioni sanitarie.